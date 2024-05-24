В петербургскую Неву выпустили 2500 особей атлантического лосося

Почти 2,5 тыс особей атлантического лосося выпустили в Неву в Петербурге

В Санкт-Петербурге в Неву выпустили практически 2,5 тысячи особей атлантического лосося. Рыб отправили в главную реку города ночью 24 мая, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу «Водоканала».

Выращиванием годовиков занимались на Невском рыбоводном заводе, и этот промысел на предприятии ведут более 100 лет. За последние восемь лет в реку выпустили 1,5 тысячи особей гибрида белого и пестрого толстолобика, более 9500 молодых сигов, 9157 атлантических лососей и 25 тысяч сеголеток судака.

«Весь процесс происходит вручную, именно поэтому он абсолютно безопасен для молодых особей», — отметили на петербургском предприятии.

Зарыбление проводят ночью, чтобы птицы не могли беспрепятственно нападать на попавшую в реку рыбу, отметили в пресс-службе.