В Петербурге запретили пауэрбанки и воду на «Бессмертном полке»

Организаторы «Бессмертного полка» в Петербурге запретили проносить на шествие 9 мая пауэрбанки, бутылки с водой и крупные сумки. Ограничения ввели для ускорения досмотра и безопасности, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Шествие пройдет 9 мая по Невскому проспекту. Ожидается, что оно станет самым массовым очным в стране.

«Речь идет в первую очередь о пауэрбанках и воде. Портативные зарядки и даже небольшие бутылки с водой могут стать причиной задержки на досмотре — с ними просто не получится пройти в составе колонны», — пояснили в петербургском штабе «Бессмертного полка России».

Руководитель штаба движения Кирилл Смирнов сообщил, что телефон лучше зарядить заранее. На маршрут также не допустят флаги, баннеры и древки, кроме официальной символики акции, предметы с политическими надписями, алкоголь, пиротехнику, аэрозоли и дроны.

Кроме того, запрещены крупные сумки и рюкзаки, продукты в стеклянной или открытой упаковке, велосипеды и самокаты. Не пропустят людей в состоянии опьянения и с закрытыми лицами.

Решение о проведении очного шествия ранее озвучил губернатор Александр Беглов. Для тех, кто не сможет прийти, до 6 мая доступен онлайн-формат на сайте акции и в соцсетях.

