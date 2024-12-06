В Петербурге впервые откроют филиалы «Новогодней почты»

сегодня в 17:03

Популярный петербургский проект «Новогодняя почта» в этом году впервые откроет филиалы в преддверии Нового года. Помимо Дворцовой площади, бесплатно отправить открытку можно будет и из других точек Северной столицы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«На Дворцовой площади найти „Новогоднюю почту“ несложно: общественное пространство будет украшено пятиметровым торшером с гирляндами. Рядом с ним появятся символы Нового года — гигантский мандарин и олень», — говорится в сообщении.

В этом году организаторы почты приготовили сюрприз: отправить авторскую открытку друзьям и близким из Санкт-Петербурга можно будет из четырех филиалов «Новогодней почты».

В преддверии Нового года брендированные почтовые ящики установят в культурном квартале «Брусницын», ЦПКИО имени Кирова, в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте и клинической больнице Святителя Луки, рассказал главред «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Главные темы детских рисунков, которые изображены на открытках «Новогодней почты» в этом году, — «Новогодний Петербург будущего» и «Петербург — мегаполис XXI века».

Главная почта у стен Эрмитажа будет работать с 18 по 30 декабря.