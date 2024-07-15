В Петербурге вновь откроют «Морскую почту»

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Проект «Морская почта „Петербургского дневника“» во второй раз начнет свою работу 25 июля. Общественное пространство разместят в центре Кронштадта — на Якорной площади, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Жители и туристы смогут бесплатно отправить авторские открытки в любую точку России. Проект стартует в преддверии Дня Военно-Морского флота.

«В этом году город воинской славы Кронштадт отмечает большой юбилей — 320 лет со дня основания. Мы не могли обойти стороной такую важную дату и посвятили этому одну из открыток», — поделился главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

По его словам, на других видах открыток изображены работы учеников районной художественной школы.

«Морская почта» будет работать с 13 до 19 часов 25–27 июля и с 12 до 15 часов 28 июля.

В этом году совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России» посвящен Году семьи. В Кронштадте есть целые трудовые династии моряков, добавил глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.