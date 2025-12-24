В Петербурге владельца львенка обвинили в жестокости из-за груминг-салона

Необычный клиент появился в одном из груминг-салонов Санкт-Петербурга — львенок по кличке Хасан. Сотрудники салона ST-GROOM выложили в соцсетях видео, на котором показали, как маленькому хищнику подстригают когти, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

В описании к посту они написали, что их команда была «в полнейшем восторге, умилении и счастье прикоснуться к такому чуду». Однако реакция пользователей оказалась совершенно иной. В комментариях под видео многие возмутились тем, что львенка содержат в домашних условиях, что противоречит российскому законодательству.

Пользователи соцсетей заявили, что животное в таком возрасте должно постоянно находиться с матерью, а не возиться в груминг-салоне.

«Живодеры вам его привезли. Он должен 24/7 у мамки находиться. Даже если он из реабилитационного центра для животных, они не будут возить львят к грумеру. Там есть свои ветеринары, которые этим занимаются», — написали они.

Многие уверены, что животное содержится в неподходящих условиях частными лицами, а не в специализированном питомнике. По данным из соцсетей, несколько человек уже планируют подать заявление в полицию.

