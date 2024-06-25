В Петербурге установили памятник юристу Кони

Памятник известному русскому юристу Анатолию Кони установили и подготовили к открытию в Санкт-Петербурге, пишет «Петербургский дневник» .

В феврале власти и деятели культуры Северной столицы торжественно презентовали закладной камень на месте установки памятника. Он находится у фасада Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

Саму скульптуру привезли из Смоленска 21 июня и решили установить по левую сторону от фасада здания. Специалисты проводили отделочные работы на площадке перед монументом. Вокруг территории вблизи памятника Кони также намерены посадить газон.

«Поначалу территорию вокруг собирались вымостить, но потом решили сделать красивый газон. Сейчас подбирают цветы подходящей расцветки», — отметила пресс-секретарь администрации Московского района Анастасия Шубенко.

Как пояснили в администрации района, в ближайшее время перед фасадом библиотеки также установят памятник русскому реформатору XIX века Михаилу Сперанскому. Автор обоих монументов — скульптор Алексей Степаненко. Памятник сделают из гранита — почти того же, который использовали для облицовки библиотеки.