В Петербурге стартовал сезон корюшки

Цены на корюшку в Петербурге достигают 1500 рублей за килограмм

В Петербурге 15 апреля начался сезон корюшки. Рыбу продают в сетевых магазинах и на уличных точках во всех районах города, сообщает «Бриф24» .

Свежую корюшку можно купить в каждом районе — в магазинах и нестационарных торговых объектах. Договоры с поставщиками заключены, торговля ведется легально. Адреса точек размещены на сайте Комитета имущественных отношений и на карте РГИС — для просмотра нужно включить специальный слой.

Цены зависят от размера и места вылова. Мелкую корюшку продают за 500–700 рублей за килограмм, крупную балтийскую — от 800 до 1500 рублей. Поставки идут из Невы и Калининграда. На онлайн-площадках принимают предзаказы: мелкая рыба стоит от 800 рублей, отборная — до 1200 рублей.

На пресс-конференции в ТАСС Олег Малащенко заявил, что рассчитывать на низкие цены не стоит.

«Для приемлемой цены нужно не менее трех тысяч тонн улова, тогда как за последние 50 лет он составлял 2,5–3 тысячи тонн», — сообщил он.

По его словам, из-за ограниченного объема вылова и наценок перекупщиков стоимость крупной рыбы превышает тысячу рублей, а снижение цен в сезон будет незначительным.

Свежая корюшка имеет запах огурца, блестящую чешую, темную спинку и светлое брюшко. Жабры должны быть ярко-красными, глаза — прозрачными. Желтизна на брюшке может указывать на наличие икры.

