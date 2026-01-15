В Петербурге спустя 17 дней спасли застрявшего в вентиляции кота

В Санкт-Петербурге спустя более двух недель, удалось освободить кота, оказавшегося в ловушке вентиляционной системы старинного здания. Об этом сообщила Служба спасения животных СПб и ЛО, Поисково-спасательного отряда «ЭКСТРЕМУМ» «Кошкиспас» .

По словам волонтеров, питомец убежал и спрятался в вентиляционную трубу дома на улице Чайковского 29 декабря, во время пребывания на передержке. Прибывшие 3 января сотрудники службы спасения обнаружили, что кот забился вглубь ниши, расположенной приблизительно в 30 сантиметрах над уровнем пола этажом ниже, куда нет доступа.

Для обследования вентиляционной шахты группа спасателей поднялась на крышу. Сложности возникли из-за скользкой наклонной поверхности крыши и запутанной структуры вентиляции старого дома. После неоднократных попыток наладить контакт с животным и обеспечить безопасный путь к выходу, спасатели увидели, что он свободно передвигается между двумя соседними вентиляционными каналами.

Следы кота и данные с камеры подтвердили, что животное живо, бодро и даже играет с брошенной ему веревочкой. Для поимки кота размещали специальные клетки-ловушки и предоставляли корм и питье.

В конечном итоге, 15 января волонтеры смогли достать кота из вентиляции целым и невредимым. Он уже находится дома со своей хозяйкой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.