В Петербурге спрос на Wi‑Fi вырос почти в четыре раза

В начале 2026 года жители Санкт-Петербурга стали почти в четыре раза чаще искать общедоступный Wi‑Fi через карты. В Москве рост оказался ниже — 282%, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Аналитики геосервиса 2ГИС зафиксировали резкий рост интереса к бесплатному интернету в двух столицах. В первые два с половиной месяца 2026 года петербуржцы искали точки Wi‑Fi в четыре раза чаще, чем годом ранее.

По итогам 2025 года число таких запросов в Санкт-Петербурге увеличилось почти на 290% по сравнению с 2024 годом, в Москве — на 209%. При этом в 2024 году интерес к общедоступным точкам Wi-Fi, напротив, снижался.

Наиболее заметная динамика отмечена с 1 января по 10 марта 2026 года: в Петербурге количество поисковых запросов выросло на 392% к аналогичному периоду 2025-го, в Москве — на 282%. В среднем по двум городам показатель увеличился в четыре раза.

В январе 2026 года в Санкт-Петербурге работало более 1,2 тыс. общедоступных точек Wi‑Fi, в Москве — свыше 5,3 тыс. Они расположены в кафе, парках, библиотеках и торговых центрах. Найти их можно по запросу «вай-фай» или «Wi‑Fi», в том числе в офлайн-режиме при заранее загруженной карте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.