В Петербурге родителям новрожденных начнут вручать подарки с видеоняней

сегодня в 14:42

В Санкт-Петербурге в 2024 году начнут вручать подарочные коробки по случаю рождения детей. В набор, стоимость которого равна примерно 15 тыс. рублей, войдет дюжина полезных предметов, сообщает «Бриф24» .

Предметы из подарочной коробки необходимы как малышам, так и их родителям. В набор войдут, кроме прочего, ночник, подогреватель для питьевых бутылочек, стерилизатор для бутылочек и сосок, увлажнитель воздуха и видеоняня.

Правительство города уже утвердило состав подарочных коробок для новорожденных. Подарки начнут вручать петербургским родителям с 1 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что жители Северной столицы сэкономили более 5,5 млрд рублей, оплачивая поездки на общественном транспорте Единой картой петербуржца.