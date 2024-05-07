Более 5,5 млрд рублей сэкономили держатели Единой карты петербуржца

Жители Санкт-Петербурга сэкономили больше 5,5 млрд рублей за 5 лет, пользуясь Единой картой петербуржца (ЕКП) при оплате проезда в общественном транспорте. Из указанной суммы 770 млн рублей горожане сэкономили в 2024 году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Приоритетный проект Петербурга был введен 5 лет назад. За это время ЕКП оформили 1,7 млн жителей Северной столицы, или каждый третий горожанин старше 14 лет.

«Мы сделали услугу комфортную и удобную для жителя. Житель сам выбирает, как ему лучше оплачивать: банковской картой либо записывать на нее „Подорожник“ с проездным билетом», — сказал председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

В пресс-службе проекта Единая карта петербуржца добавили, что ее держатели также могут экономить при покупке товаров и услуг, а еще при посещении спортивных и культурных мероприятий.