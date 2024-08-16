В Петербурге разрешили тратить маткапитал на лечение ребенка и учебу взрослых

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил документ, касающийся трат горожанами материнского капитала. Он устанавливает правила использования средств на оплату страховых взносов для добровольного медицинского страхования ребенка или на получение им платных медуслуг, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Такие услуги могут предоставлять только те учреждения здравоохранения, которые находятся в России и имеют законное право на осуществление медицинских услуг.

Кроме того, Беглов также разрешил тратить региональный материнский капитал для получения родителями ребенка образования, обучения и дополнительного образования.

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