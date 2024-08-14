Москва, Петербург и Казань: названы лучшие города для жизни школьников

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди россиян, попросив их назвать самые удобные города для жизни школьников. Лидирует Москва: ее назвали 43% респондентов, сообщает Газета.ru .

На втором месте в рейтинге оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область: их выбрали 32% опрошенных, а на третьем — Казань. Столица Татарстана получила 18% голосов.

Кроме того, еще 15% участников обратили внимание на Краснодар, а 13% — на Сочи. Нижний Новгород выбрали 11% опрошенных и еще 10% — Калининград. Новосибирск предложили 9% респондентов, 8% — Екатеринбург, 7% проголосовали за Ростов-на-Дону и 6% — за Воронеж.

В варианте «Другое» участники исследования отмечали Тюмень, Астрахань, Чебоксары, Кемерово и еще несколько городов. За этот вариант проголосовала четверть опрошенных.

Среди аргументов для выбора города респонденты указывали хорошо развитую инфраструктуру — много хороших школ, детских садов, поликлиник и больниц. Такой вариант выбрали 76% респондентов. Также больше половины (58%) участников обратили внимание на секции и кружки, а 45% — на спортивные комплексы и спортшколы.