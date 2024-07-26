В Петербурге прожиточный минимум удалось сохранить 10 тысячам должникам

Пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу заявила, что в городе за 6 месяцев удовлетворили более 2,5 тыс. заявлений от граждан-должников на сохранение прожиточного минимума, сообщает газета «Петербургский дневник» .

С момента вступления в силу закона были защищены права более 10,3 тыс. петербуржцев, которые подали соответствующие заявки. Чтобы воспользоваться правом, необходимо лично посетить отделение судебных приставов, занимающееся исполнительным производством, либо воспользоваться онлайн-сервисом на портале «Госуслуги».

Должник должен предоставить заявление вместе с документами, подтверждающими его ежемесячный доход, а также указать его источники. В комплект должны входить паспортные и контактные данные, информация о номере исполнительного производства, социальная категория, банковские реквизиты для хранения средств в размере прожиточного минимума, а также название и адрес банка.

«Важно отметить, что данная мера поддержки не распространяется на должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением», — подчеркнули в ведомстве.