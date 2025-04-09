В Петербурге проходит Российский международный энергетический форум

Сергей Кропачев рассказал, что с 9 по 11 апреля в Санкт-Петербурге пройдет Российский международный энергетический форум (РМЭФ), сообщает газета «Петербургский дневник» .

Как отметил эксперт, петербургским энергетикам всегда есть что показать коллегам из других регионов. А город является лидером во многих направлениях, самым газифицированным в России, поэтому площадка отлично подходит для выставки.

«Глобальная задача инженерно-энергетического комплекса заключается в перспективном развитии города в соответствии с генеральным планом», — заявил Кропачев.

Перед энергетиками стоит задача в заложении основы для развития промышленности, социальной сферы и ЖКХ. Также активно продолжается работа по совершенствованию теплосетей. Целью является привести все городские тепловые сети в состояние, при котором скорость их реконструкции будет выше скорости износа.

Эксперт добавил, что также продолжаются выполнения поручения президента по догазификации. Работают и над инфраструктурой города, развивают экологический транспорт, энергоснабжение.