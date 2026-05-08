В Петербурге почтили память героев войны на Серафимовском кладбище

В Петербурге 8 мая прошла церемония возложения венков и цветов к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Память павших почтили представители власти и силовых структур, сообщает PITER.TV .

Торжественно-траурная церемония состоялась на Серафимовском кладбище. В ней приняли участие члены городского правительства, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания, а также представители Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«День Победы – великий день памяти и мужества, день освобождения нашей земли от фашистских захватчиков. Сегодня мы собрались на Серафимовском кладбище, чтобы почтить память тех, кто защищал Отечество в тяжелые годы войны», — рассказал народный артист России Сергей Новожилов.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и исполнили гимн России.

