В Петербурге открыли реконструированное блокадное бомбоубежище

В Педиатрическом университете Санкт-Петербурга завершили реконструкцию бомбоубежища, где в годы блокады Ленинграда спасали детей. Экспозиция создана в подвале административного корпуса и станет частью учебной программы, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В годы блокады Ленинграда в Педиатрическом институте находилось около полумиллиона детей. Для их защиты было оборудовано 14 бомбоубежищ, крупнейшее из которых располагалось в хирургическом корпусе.

Директор музея университета Ирина Савина рассказала, что экспозицию решили разместить в подвале административного корпуса, где также находилось одно из убежищ. В ноябре 1941 года, когда бомбежки участились, детей перевели на постоянное проживание в подземные помещения. В течение 175 дней врачи и маленькие пациенты находились в тяжелых условиях: низкие потолки, отсутствие окон и свежего воздуха.

«Медики с детьми жили здесь полгода. В суровую зиму детей укрывали одеялами и матрасами, кипятили воду, проводили медицинские процедуры. Позже появился печник, дети грелись у буржуйки, жарили хлеб, а медсестры рассказывали им сказки», — поделилась Савина.

В музее-бомбоубежище оформлен стенд с фотографиями пациентов и газетными вырезками военного времени. Создатели экспозиции подчеркнули, что их цель — сохранить память о подвиге предшественников и передать эту историю молодому поколению.

Посещение музея и бомбоубежища планируют включить в обязательную учебную программу для студентов Педиатрического университета.