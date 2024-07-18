В Петербурге откроют новые причалы

сегодня в 21:01

На набережной Фонтанки в Петербурге установят новый причал «Музей Фаберже»

На набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге ведутся работы по установке нового причала «Музей Фаберже». Его планируют открыть до конца 2024 года, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Причальная инфраструктура на реках и каналах Петербурга насчитывает 76 причалов, среди них — 19 городских общего пользования», — сказал журналистам временно исполняющий обязанности директора Агентства внешнего транспорта Евгений Батраков.

В Северной столице установлены 11 «умных» причалов. Они оснащены системами видеонаблюдения и оповещения, контроля подхода судов и прохода пассажиров, солнечными панелями.

В 2024 году власти Петербурга реализуют проект установки палов и причалов нового типа из металлических понтонов. Они позволят принимать крупные пассажирские суда типа «Москва» и «Нева». Первые металлические понтоны установят у Летнего сада и Адмиралтейства.