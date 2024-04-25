сегодня в 16:31

В Петербурге отказались от запуска салютов на День Победы

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин заявил, что на День Победы в городе не будут запускать салюты. В Северной столице пройдут традиционный военный парад и автопробег с участием ветеранов СВО и Великой Отечественной войны, сообщает «Бриф24» .

Парад Петербургского территориального гарнизона Ленинградского военного округа стартует 9 Мая в 10:00. Также в праздничный день по Невскому проспекту проедет ретротехника, а артисты Театра эстрады представят тематическую программу на Конюшенной площади.

Концертный марафон начнется на Дворцовой площади в 15:00 и продлится более 4 часов.

Накануне Дня Победы, 8 мая, в большом концертном зале «Октябрьский» также пройдет концерт. Участие в нем примут Сергей Безруков, Георгий Штиль и Григорий Чернецов.