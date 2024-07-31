В Петербурге обсудили концепцию набережной у Ладожского вокзала

Концепция будущей набережной, которая появится недалеко от Ладожского вокзала в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, была обсуждена с местными жителями. Об этом сообщают представители районной администрации, пишет газета «Петербургский дневник» .

В ходе встречи горожане предложили несколько важных аспектов, которые, по их мнению, стоит учесть проектировщикам. Среди них — обеспечение доступности набережной для маломобильных групп населения.

Отмечается, что новая общественная зона будет создана застройщиком, который возводит апарт-отель на Уткином проспекте. Пространство разделят на две части — пешеходную и велосипедную дорожки. Кроме того, рядом с расположенным здесь художественно-профессиональным лицеем появится спортивная зона с уличными тренажерами.

В целом за последние годы в Санкт-Петербурге благоустроено 226 общественных пространств разного масштаба. На эти цели в 2024 году Смольный выделит более 5 миллиардов рублей.