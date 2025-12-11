В Петербурге общество ветеранов осудило осквернение «Блокадного трамвая»

Глава Совета ветеранов Санкт-Петербургской общественной организации, объединяющей ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, а также сотрудников правоохранительных органов, Василий Волобуев подчеркнул, что жители города на Неве свято чтят воспоминания о трамвае блокадного времени и героизме работников трамвайно-троллейбусного управления. Однако появились злоумышленники, совершившие акт вандализма, поправший эту память, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Мы, ветераны Петербурга, возмущены этим поступком, который является преступлением против памяти нашего города, пережившего трагические и героические годы блокады», — сказал в своем обращении Волобуев.

Волобуев подчеркнул, что вандалы, осквернившие мемориал, лишены понятий чести и достоинства, а также не готовы встать на защиту исторических ценностей нашего народа и подвигов предков, отдавших свои жизни ради благополучия будущих поколений.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Санкт-Петербурга предстоит судебное разбирательство в отношении трех местных жителей, обвиняемых в умышленном повреждении и осквернении памятника, воздвигнутого в память о защитниках Ленинграда в период Великой Отечественной войны.

Предварительно установлено, что 27 июля 2025 года трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения совершили акт вандализма в отношении мемориала «Блокадный трамвай». Они повредили элементы памятника, запечатлевая свои действия на камеру мобильного телефона, а затем разместили видеозапись в Сети.

