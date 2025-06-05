В Петербурге нашли девушку, пропавшую девять лет назад

В Петербурге нашли девушку, которая сбежала из детской больницы в 2016 году, сообщает SHOT .

Все это время она скрывалась у подруги в Ленинградской области, успела познакомиться с мужчиной и обзавестись детьми.

До своего побега школьница специально удалила свои аккаунты в социальных сетях, оставила все документы и вещи в больнице. Мать пропавшей дочери обратилась в полицию, после чего было возбуждено дело по статье «Убийство».

В ходе расследования было допрошено 450 свидетелей. Некоторые из опрошенных говорил, что девушка якобы обиделась на родственников, которые не поздравили ее с днем рождения. В поисках даже были задействованы водолазы.

В начале июня ее зафиксировали камеры в Сестрорецке. Правоохранители установили адрес, где она проживала, и пригласили ее в Управление криминалистики. Девушка рассказала, что сбежала больницы по своему желанию, так как поругалась с родителями, которые настаивали на операции. Какой-то период времени она жила у подруги, не выходя из дома. Потом познакомилась с мужчиной, переехала к нему, родила двоих детей в домашних условиях. Сейчас ей 24 года.