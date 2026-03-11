В Петербурге начали продавать первую в 2026 г корюшку по 1100 руб

Первую корюшку из Ладоги заметили у метро «Удельная» в Петербурге

В Петербурге появилась первая корюшка в 2026 году: килограмм продают за 1100 рублей. Рыбу заметили у станции метро «Удельная», сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

На привычных местах у частных продавцов пока пусто — вероятно, рыбаки еще продолжают лов. Однако один павильон у метро «Удельная» уже начал торговлю. По словам продавцов, корюшку среднего размера выловили в Ладоге. Рыба свежая, без признаков заморозки.

Килограмм стоит 1100 рублей. Прилавок заполнен примерно на четверть, покупатели активно разбирают товар. Корюшки по 1500–1800 рублей, о которой пишут в соцсетях, в этой точке не оказалось.

Традиционно согласованные с городом точки начинают работать с первых чисел апреля. У других станций метро также продают рыбу: например, у «Проспекта Просвещения» предлагают щуку и окуня из Приозерского района.

В прошлом году за неделю до старта сезона первую корюшку продавали по 1500 рублей. Тогда в городе работали 70 официальных точек продажи.

