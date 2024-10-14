В Петербурге наблюдается рекордный рост груминг-салонов

В Санкт-Петербурге за год выросло количество груминг-салонов на 39%

В период с октября 2023 по октябрь 2024 года в городах-миллионниках России наблюдается рост числа салонов по уходу за животными на 16%. Петербург стал лидером по увеличению таких заведений, где количество груминг-студий выросло на 39%, достигнув 581, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В целом, за последние пять лет число груминг-компаний удвоилось и превысило 2800 организаций. Такие студии оказывают множество услуг по уходу за питомцами, включая купание, стрижку, УЗИ, чистку зубов, маникюр и SPA-процедуры.

После Петербурга по темпам роста следуют Ростов-на-Дону с увеличением на 21% (100 салонов) и Москва, где рост составил 15%, с 841 груминг-студией. Столица остается при этом крупнейшим городом по числу таких заведений. Самый медленный рост зафиксирован в Самаре, где количество салонов увеличилось всего на 2,5%.

Наибольшее количество груминг-салонов в Петербурге сосредоточено в Приморском, Выборгском и Невском районах. Однако, несмотря на это, в некоторых районах, таких как Петроградский, поисковые запросы на услуги по уходу за животными значительно превышают количество доступных салонов. Это указывает на высокий спрос на подобные услуги в различных частях города.