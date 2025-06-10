В Петербурге на фестивале «ЖаритьФест» вручат премию «Обжор года»

Гости и жители Санкт-Петербурга в седьмой раз смогут побывать на уникальном фестивале «ЖаритьФест» 19 июля. Он пройдет на многоуровневой площадке кластера АТС на улице Некрасова, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В этому году за лучший любительский обзор на гастрономическое заведение в соцсетях будет впервые вручена премия «Обжор года». Для участия в конкурсе необходимо было опубликовать обзор в одной из своих социальных сетей на любую точку общепита Санкт-Петербурга и Ленинградской области, добавить к посту хештег #обжоргода и пригласить в соавторы @bbqshow_spb.

В результате будут выбраны ролики трех «обжоров», которых торжественно наградят 19 июля на фестивале. Призом за первое место является топовый смартфон, за второе — аэрогриль, за третье — набор для барбекю.

На сцене выступят Record Оркестр, известный своими хитами «Лада Седан» и «Гастарбайтер», стендап-комики и шоу «Таро». Еще состоится шоу RUSSIAN BBQ EXPERT, на котором митшефы Андрей Трофимов и Сергей Бабич поделятся секретами приготовления туши быка.