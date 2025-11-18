В Петербурге может появиться новый зоопарк

Новый зоопарк с павильоном для слона построят в Петербурге

В Санкт-Петербурге предложили построить новый зоопарк с вольером для слонов, сообщает «Бриф24» .

Законодательное собрание Северной столицы приняло обновленную версию Стратегии социально-экономического развития города до 2035 года. Теперь ее рассмотрят во втором чтении. В данный проект депутаты и фракции предлагают внести 16 поправок. По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, в их числе — возведение нового зоопарка, включающего павильон для слона.

Он уточнил, что предполагается строительство нового зоопарка с сохранением существующего. По мнению парламентария, наиболее подходящей формой реализации этого проекта станет государственно-частное партнерство.

Территория для размещения зоопарка будет определена позднее.

