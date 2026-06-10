В Петербурге мастер скачал интимные фото клиентки во время ремонта телефона

В Санкт-Петербурге мастер сервисного центра скачал интимные фото клиентки во время ремонта смартфона и разослал их знакомым, сообщает Baza .

Петербурженка сдала смартфон в ремонт, не подозревая, что вместе с устройством мастер получит доступ к ее личным фотографиям. Во время работы с устройством сотрудник сервисного центра обнаружил в памяти телефона около 40 интимных фото клиентки. Мужчина сохранил фотографии и отправил их своим знакомым через мессенджер.

Красносельский районный суд Петербурга признал его виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и назначил 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Кроме того, суд обязал сотрудника сервисного центра выплатить потерпевшей 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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