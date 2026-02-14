В Петербурге издательство обмануло инвалида, обещая выпустить сборник его стихов

В Санкт-Петербурге местное издание обмануло инвалида, обещая выпустить сборник его стихов. Всего пострадавших заказчиков более 10 человек, а общая сумма ущерба превышает 300 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам москвича Ивана В., в октябре 2024 года он заключил соглашение с петербургским «Супер Издательством» о выпуске сборника своих стихов. За тираж в 145 экземпляров он заплатил 53 тыс. рублей, которые собрали его друзья.

Согласно договору, издательство обязалось выпустить книги к концу января прошлого года. Однако за несколько дней до назначенного срока Ивану сообщили о «серьезном техническом сбое» в типографии и пообещали, что сборник выйдет в феврале.

Затем срок перенесли на июль 2025 года, но книги Иван не получил. Поэт утверждает, что менеджер издательства, с которой он общался по телефону, сообщила, что «не осведомлена о ситуации в типографии». В ответ на это Иван подал досудебную заявку и обратился с жалобой в Роспотребнадзор.

Ведомство признало наличие нарушений и выразило готовность поддержать его в судебном разбирательстве. Тем не менее, Иван не может участвовать в судебном процессе из-за своего здоровья: у него диагностирован рассеянный склероз, он уже 5 лет живет в столичном геронтологическом центре.

«У меня инвалидность I группы. С пенсией в 10 тыс. рублей те деньги, что я заплатил издательству, для меня неподъемные, нанять юриста мне не на что. Получается замкнутый круг: закон на моей стороне, но воспользоваться этим я не могу из-за здоровья. Мне стыдно смотреть в глаза людям, которые скидывались мне на этот подарок», — рассказал Иван.

Всего от действий петербургского издательства пострадали более 10 человек. Часть из них не могут получить тираж по три года. Общая сумма ущерба составила свыше 300 тыс. рублей. Кроме того, издательство не возвращает деньги тем, кто расторг договор, и удаляет негативные комментарии под своими постами в соцсетях.

