В Петербурге бесследно исчезли десятки алиментщиков

За последний год в Санкт-Петербурге 35 должников по алиментам признали безвестно отсутствующими. Они уклонялись от уплаты алиментов, несмотря на решение суда, и были в исполнительном розыске более 1 года, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП России по городу.

Суммарно безвестно отсутствующими считаются 200 алиментщиков из Петербурга. В исполнительном розыске по городу находится около 1,7 тысячи должников по алиментов.

Дети должников, которых признали безвестно отсутствующими, получают пенсии по потере кормильца. На соответствующем содержании у государства находится около 200 несовершеннолетних петербуржцев.

Взыскатель может попросить суд признать алиментщика безвестно отсутствующим, если сведений о его местонахождении нет и он более года разыскивается приставами.