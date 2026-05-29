В Петербурге 29 мая поднялся уровень воды в Неве

сегодня в 10:24

Утром 29 мая в Петербурге зафиксировали значительный подъем воды в Неве

Утром 29 мая в Санкт-Петербурге зафиксировали значительный подъем воды в Неве, часть спусков на Смольной набережной ушла под воду. Угрозы наводнения нет, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Утром 29 мая в городе повысился уровень воды в Неве. Нижние ступени спусков на Смольной набережной оказались подтоплены.

Дирекция Комплекса защитных сооружений сообщила, что метеоусловия не приведут к опасному подъему воды. По гидрологическим прогнозам, до 30 мая максимальный уровень не превысит +70 см по Балтийской системе высот. Это значительно ниже отметки начала наводнения, которая составляет +160 см.

Комплекс защитных сооружений работает в штатном режиме, все затворы открыты для судоходства. Закрытие дамбы не планируется.

Накануне, 28 мая, в городе также фиксировали повышение уровня воды в Неве. Одновременно поднялся уровень воды в реке Карповке.

