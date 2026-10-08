В Петербурге 10 октября похолодает до +7…+9 градусов

Температура в Петербурге 10 октября опустится до +7…+9 градусов и останется такой в течение суток. День может стать самым холодным за последнее время, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объяснил, что похолодание принесет вторжение воздуха с севера. Город окажется под влиянием тыла циклона. До этого дневная температура в Петербурге еще не опускалась ниже +10 градусов.

9 октября циклон принесет теплый воздух: даже при облачности и дожде днем ожидается +12…+14 градусов. Умеренный дождь подойдет к городу в районе обеда и продлится до вечера.

Юго-восточный ветер днем сменится юго-западным, но заметно не усилится. После поворота к северо-западному направлению в тылу циклона его скорость останется в пределах 7–12 м/с.

По словам Колесова, перестройка атмосферных процессов не угрожает городу. Циклон, который движется с запада через Финский залив, оказался не очень активным.

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