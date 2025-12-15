В Пермском крае женщина почти всю жизнь прожила без документов

55-летняя женщина из Перми жила без свидетельства о рождении. Она рассказала, что после появления на свет мама не обратилась в органы ЗАГС с заявлением о регистрации. В детстве девочка не посещала детсад, не обучалась в школе, а воспитывалась дома, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко.

До совершеннолетия россиянка проживала в Казани, а затем переехала в Пермь.

Все эти годы женщина жила без документов, удостоверяющих личность. Она не могла получить паспорт гражданина РФ, поэтому у нее не было возможности полноценно реализовывать свои права: официально работать, свободно обращаться в медицинских учреждения, оформлять меры соцподдержки и т. д.

Омбудсмен подключился к этому уникальному случаю. Россиянке пришлось пройти долгий путь через органы по вопросам миграции и судебные инстанции. Процесс был непростым. Женщина собирала и представляла в суд сведения, подтверждающие факт ее рождения и личность.

Недавно суд удовлетворил заявление россиянки и признал юридический факт ее рождения. В зале суда она заплакала от счастья, ведь после 55 лет жизни «без права на существование на бумаге» она теперь сможет получить свидетельство о рождении.

