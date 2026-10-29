В переходе у остановки «2‑й Б микрорайон» в Химках приступили к созданию мурала

В подземном переходе у остановки «2‑й Б микрорайон» начались работы по созданию мурала: сейчас на объекте идет этап грунтовки стен. Финальный эскиз под параметры пространства адаптирует химкинский художник Артем Артохот. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дизайн оформления перехода выбрали сами жители: в ходе онлайн‑голосования химчане определили лучший вариант из 5 предложенных эскизов с городскими образами. На стенах появятся знаковые для округа мотивы — железнодорожный мост через канал имени Москвы и самолет как отсылка к аэропорту Шереметьево, расположенному в Химках.

«Это был не просто опрос, а настоящий совместный проект. Сначала идеи от жителей, потом эскизы от художника, затем общее голосование за лучший вариант. И вот следующий этап», — отметила глава округа Инна Федотова.

Ремонт перехода стартовал летом 2026 года по просьбе жителей. За это время специалисты смонтировали новое освещение и установили камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».