В переходе метро Петербурга установили разделитель против «человеческих ДТП»

В переходе Петербургского метрополитена между станциями «Сенная площадь» и «Спасская» появились перила, разделяющие потоки пассажиров, на протяжении 16 лет в этом месте происходили столкновения граждан, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Проблема столкновений, а порой и настоящих «человеческих ДТП» наблюдалась в этом переходе с 2009 года. Пассажиры подземки реагируют на установку перил с юмором, а кто-то и вовсе их не заметил.

«Не прошло и века. Особо весело в этом месте было, когда группа людей с чемоданами идет сверху», — отметила одна из пассажиров метро по имени Валентина.

По ее мнению, такие разделители следовало бы установить давно, чтобы люди не мучились.

Такой же барьер недавно появился и на лестнице станции метро «Проспект Просвещения», хотя там проблема столкновений пассажиров не стояла так остро.