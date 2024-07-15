В пенсионный стаж россиян добавят период работы на Украине с 1991 года до СВО

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о включении в страховой стаж россиян для начисления пенсии период работы на Украине с 1991 года до даты начала СВО, сообщает ТАСС.

Проект закона подготовил Минтруд РФ.

Документ призван усовершенствовать правовое регулирование пенсионных прав жителей России со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, не имеющих подтвержденного постоянного проживания на новых российских территориях за указанный период.

Если законопроект примут, то в страховой стаж россиян включат периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.