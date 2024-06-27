В Павшинской пойме Красногорска отметят день молодежи 29 июня

В Красногорске у Никольского Храма в Павшинской пойме 29 июня будут праздновать день молодежи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 14:00 начнет работать арт-паркет, где можно будет приобрести уникальные вещи, украшения и предметы интерьера, а также посетить мастер-классы, квизы и квесты. В 15:30 начнется большой праздничный концерт «Объединяя Россию», в котором примут участие творческие коллективы, молодые исполнители, финалисты телепроекта «Голос. Дети» и другие популярные артисты.

Также будут организованы: интерактивные площадки; экстремальное караоке; гонки на радиоуправляемых дрифт-машинках; планетарий с дополненной реальностью и VR-погружением в шедевры живописи, полетом на воздушном шаре и скалолазанием.

Известный граффитист Дмитрий Брагин проведет мастер-класс по росписи фигурных фанер и поделится своим мастерством и творческой энергией. На спортивной площадке пройдут соревнования по скейтбордингу, показательные выступления и мастер-классы. Танцевальная студия FroLove Dance проведет бесплатный мастер-класс по сальсе и массовый танец.

Завершится праздник спектаклем «Судьба человека. Первая весна», который начнется в 19:30. Артисты народного театра «Новый город» из Красногорска адаптировали знаменитый рассказ Михаила Шолохова под современные реалии.

Ежегодно празднование дня молодежи собирает около 5 тысяч жителей и гостей Красногорска и становится ярким летним событием для города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.