В Павловском Посаде завершаются съемки фильма «Все мы родом из детства»

В Павловском Посаде подходят к завершению съемки нового художественного фильма «Все мы родом из детства», создаваемого телеканалом «РАДУГА». Премьера этой теплой и душевной ленты, посвященной воспоминаниям о детстве и малой Родине, запланирована на октябрь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Фильм снимается в Павловском Посаде. Все основные локации расположены здесь. Огромную помощь оказал «Гарнизон-А». Яркая сцена «Танцы 70-х» годов снимали в Ретроклубе Павлово-Посадского Музейно-Выставочного комплекса. В качестве актеров массовых сцен задействованы ученики школ, воспитанники театральных студий «СказкаГрад», «Веретено», «Лебедь».

Все песни, звучащие в фильме написаны специально для этой картины на слова Анны Суница, Татьяны Снимщиковой, Григория Кумпикова. Исполнил мужские партии талантливый музыкант Денис Тихонов, который также написал музыку к фильму.

В центре сюжета — ностальгические воспоминания о детстве и юности. Как отмечает создатель картины: «Города нашего детства остаются в памяти яркими картинками… и только на родине мы находим знакомые черты». Фильм призван стать по-настоящему народным, рассказывая о связи поколений, о ценностях, которые хранятся в душе каждого человека, и о важности сохранения любви к своей малой Родине для будущих поколений.

Главные роли в фильме исполняют профессиональные актеры Екатерина Костина и Юрий Шиляев. Всего в съемочном процессе задействовано более 300 человек, что подчеркивает масштаб проекта, где важна каждая, даже самая маленькая, роль. Сценарий к фильму написала директор телеканала «РАДУГА» Анна Суница, а оригинальное музыкальное сопровождение и авторские песни создал композитор Денис Тихонов.

«Все мы родом из детства» — это уже третий крупный проект телеканала «РАДУГА», который известен зрителям по таким сказочным лентам, как «Волшебный платок» и «Тайна старинных часов». Создание фильма проходит в тесном сотрудничестве с местными музеями и при активной поддержке администрации Павлово-Посадского городского округа.

Особенностью проекта стало активное участие жителей города. Павловопосадцы с энтузиазмом включились в съемочный процесс, увлекаясь не только магией кино, но и историей, рассказанной в сценарии. Эта вовлеченность придает фильму особую атмосферу и подчеркивает его народный характер.

Создатели обещают, что фильм станет путешествием в мир, где время остановилось, и тронет сердца зрителей. Эта история о патриотизме, нравственности и уважении к своим корням продолжает жить в событиях и людях, становясь частью культурной летописи города. Так рождается история.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.