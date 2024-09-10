В Павловском Посаде завершается строительство парка по народной программе «ЕР»

Близятся к завершению масштабные работы по благоустройству рекреационной зоны на реке Клязьма и строительство парка «Меленки», реализуемые в рамках народной программы партии «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов, в рамках партийного проекта «Чистая страна» провел комплексную проверка территории парка «Меленки», где подрядная организация завершает масштабные работы по благоустройству. В настоящее время ведутся завершающие этапы укладки асфальтового покрытия на тротуарах и велодорожках, устанавливаются решетчатые покрытия и ограждения променада, а также активно продолжается озеленение территории. Эти меры направлены на создание современной и удобной инфраструктуры, которая обеспечит комфортные условия для отдыха и прогулок всех посетителей парка.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Подрядная компания успешно завершает строительные работы на объекте. На данный момент установлены туалетные модули и павильоны охраны. Ведется активный монтаж павильона „Сцена“ и всесезонной горки, работы по устройству спортивных площадок также близки к завершению. Детская игровая зона уже готова, а ремонт действующего моста вступил в финальную стадию. В настоящий момент объект готов более чем на 90%, и уже в конце недели состоится его открытие для посетителей», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Денис Семенов.

Открытие парка «Меленки» станет ярким событием для жителей и гостей города, предоставив не только современное пространство для отдыха и развлечений, но и возможность активно проводить время на благоустроенной территории, созданной с учётом интересов всех возрастных групп.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.