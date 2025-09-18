В Павловском Посаде завершается создание нового сквера

В Павловском Посаде подходит к концу масштабное благоустройство территории у железнодорожного вокзала. На месте многолетнего недостроя «Павловский Пассаж», который долгое время портил облик города, создается современный и комфортный привокзальный сквер, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время на объекте активно ведутся работы. Специалисты проводят планировку грунта для последующего посева газона, укладывают брусчатку. Для удобства жителей и гостей города уже монтируются малые архитектурные формы, включая современные лавочки, урны и навесы для защиты от непогоды. В ближайшее время планируется высадка растений, которые добавят скверу уюта. Также для поддержания порядка устанавливается специальный навес для мусорных контейнеров и новые дорожные знаки.

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов отметил, что эта историческая страница в жизни города перевернута.

«Совсем скоро главные „ворота“ города преобразятся, станут его настоящей визитной карточкой, где будет приятно проводить время в ожидании транспорта или просто прогуливаться. Эти позитивные перемены стали возможны благодаря личной поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и реализации народной программы партии „Единая Россия“. Мы работаем для того, чтобы каждый уголок нашего округа становился лучше и удобнее для жизни», — подчеркнул Денис Семенов.

Таким образом, новая общественная зона призвана не только улучшить эстетический вид привокзальной площади, но и создать комфортные условия для всех, кто прибывает в город или ожидает свой транспорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.