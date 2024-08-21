В Павловском Посаде завершается ежегодная акция «Собери ребенка в школу»

В Павлово-Посадском городском округе завершается ежегодная акция «Собери ребенка в школу», организованная партией «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Данная акция направлена на обеспечение детей из малообеспеченных и многодетных семей необходимыми вещами и канцелярскими принадлежностями в преддверии нового учебного года.

В акции приняли участие: исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Наталья Золина, депутаты Совета депутатов, а также члены и сторонники партии.

Каждый из них передал школьникам канцелярские товары, тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, школьную форму и остальные необходимые вещи.

«В этом году, совместно с депутатами Совета депутатов, членами и сторонниками партии „Единая Россия“ собрали множество наборов школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Также часть собранной канцелярии будет отправлена детям и школам в новые субъекты Российской Федерации. Желаем ребятам только позитивных и продуктивных школьных будней, хороших оценок и верных друзей! И надеемся, что эти школьные наборы станут для них настоящими помощниками и будут приносить радость», — сказала Наталья Золина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.