В Павловском Посаде вручили медали в честь юбилея Победы в ВОВ труженицам тыла

В Павловском Посаде председатель Общественной палаты Павел Грязнов и его заместитель Елена Петрова вручили памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне труженицам тыла, сообщает пресс-служба администрации округа.

Награды получили Любовь Семеновна Попова и Зоя Сергеевна Карманова — женщины, чей самоотверженный труд в тылу во время войны внес неоценимый вклад в общую победу над врагом.

«В теплой и душевной обстановке наши уважаемые ветераны поделились воспоминаниями о тяжелых военных годах, в ответ получили слова благодарности за их подвиг. Счастья и здоровья нашим труженикам тыла! Низкий поклон всем, кто приближал Победу как на фронте, так и в тылу! Мы помним, мы гордимся!» — отметил председатель Общественной палаты Павлово-Посадского городского округа Павел Грязнов.

Ранее глава округа Денис Семенов и его заместители также встречались с ветеранами и узниками концлагерей и вручали им памятные медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.