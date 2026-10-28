В Павловском Посаде усилят контроль за наружным освещением

Руководители служб Павлово-Посадского округа обсудили состояние наружного освещения на оперативном совещании. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев поручил взять этот вопрос на особый контроль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе 580 км линий освещения, более 14 тыс. светильников, 98% которых — светодиодные. Из 191 шкафа управления 100 автоматизированы. С начала года по программе «Светлый город» смонтировали три линии протяженностью более 5 тыс. метров, заменили 337 неэнергоэффективных светильников и обновили 11 шкафов.

В 2027 году на улице Матросова заменят 1,5 км воздушной линии на самонесущий изолированный провод. Сейчас свет здесь периодически пропадает из-за высокой нагрузки и неизолированных проводов.

С начала года отремонтировали пять дворов, выполнили ямочный ремонт на 13 700 кв. м дорог. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили набережную «В гостях у сказки» в Электрогорске и пространство на месте ДК им. А. С. Потапова. На улице Вачевской реконструируют территорию.

Мониторинг использования земель выявил 37 нарушений, восемь устранены. Для самообследования участка можно подать заявку через Госуслуги и установить приложение «Проверки Подмосковья». Уведомления о земельном и имущественном налогах поступили в личные кабинеты, срок оплаты — до 1 декабря.

Губернатор также отметил важность адаптации участников и ветеранов СВО, помощи их семьям. Фонд «Защитники Отечества» предоставляет финансовую и социальную поддержку, включая доплату 1 млн руб. за тяжелое ранение; помогает искать пропавших, оформлять документы, получать медицинскую, психологическую, паллиативную и юридическую помощь, санаторное лечение, средства реабилитации, адаптировать жилье и организовать уход. Также фонд содействует переобучению, трудоустройству, занятиям спортом, паралимпийскому движению и просвещению. Адрес: Павловский Посад, ул. Герцена, д. 1, телефон +7 (49-64) 32-99-29.

За неделю муниципальный центр управления регионом получил 303 обращения по дворам, домам, мусору, горячей воде, отоплению и дорогам. Адреса проверят при объезде.

Выездная администрация пройдет 28 октября в 17:00 в молодежном центре Электрогорска на ул. Советской, д. 2. Вопросы предварительно принимают по телефону +7 (496) 432-99-05.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.