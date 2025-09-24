В Павловском Посаде состоялся внеочередной прием граждан по личным вопросам

23 сентября заместитель главы Павлово-Посадского округа Александр Белоусов провел личный прием жителей, где к нему обратились десять человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основными вопросами стали: ремонт подъезда, проведение центральной канализации, капитальный ремонт дома, опиловка деревьев, качество водоснабжения, социальная газификация, начисление за коммунальные услуги.

Совместно с Управляющей компанией организуем обследования по адресам заявителей. Поручения даны профильным службам. Все вопросы взяты на личный контроль. Записаться на личный прием можно по телефону: 8-496-43-2-99-05

«Сегодня с коллегами провели очередной, внеплановый прием граждан. Вопросов много. Благодарю всех заявителей за активность и неравнодушие к родному Павлово-Посадскому округу. Будем искать пути решения и совместно делать наш город лучше и комфортнее» — сказал Александр Николаевич.

