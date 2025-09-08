В Павловском Посаде состоялся концерт творческих коллективов Дома культуры «Большедворский»

7 сентября в Павловском Посаде в Доме культуры «Октябрь» состоялся концерт творческих коллективов Дома культуры «Большедворский» «По мотивам осени». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Свои номера подарили всем собравшимся коллектив народного танца «Искорка», коллектив эстрадного танца «Феерия», вокальная группа «Ностальгия», а также солисты Дома культуры.

«Мы выражаем благодарность Марине Агеевой за возможность выступить на такой замечательной сцене. Все ребята волновались, но собрались и выступили на все 100» — отмечает Ольга Титова.

На сегодняшний день в клубе в поселке Большие Дворы работают следующие коллективы и направления: студия ИЗО и лепки «Самоцветы», коллектив эстрадного танца «Феерия», «Рукотворушка», обучение игре на гитаре «Аккорд», «Английский язык», студия «Малышок», студия вокала «Мастерская Алисы», студия вокала «Созвездие», юные театралы, клуб «Эрудит», эстрадные танцы, спортивные танцы «Зумба» 50+, вокальная группа «Ностальгия», рок-группа «Фаер», театральная студия «Дар», игровая студия «Непоседы», коллектив народного танца «Искорка», студия рисования, «Белая Ладья», «Время танцевать», «Народные танцы», «Зумба дети». Активно идет набор детей и взрослых в творческие ряды. Познакомиться с коллективами и направлениями можно обратившись в Дом культуры «Большедворский».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.