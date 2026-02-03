В Павловском Посаде состоялась защита выпускных квалификационных работ в филиале РГСУ

3 февраля в филиале Российского государственного социального университета в Павловском Посаде состоялся важный этап в жизни студентов — защита выпускных квалификационных работ по направлению «Менеджмент», профиль «Управление проектами». Для выпускников это итоговая аттестация и начало нового профессионального пути. Первый заместитель главы Сергей Балашов встретился с выпускниками, студентами РГСУ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Филиал РГСУ является неотъемлемой частью образовательного ландшафта Павлово-Посадского округа с 1999 года. За четверть века вуз подготовил и выпустил более 4000 квалифицированных специалистов. Динамично развиваясь, в 2023 году филиал расширил свою структуру, открыв Колледж для получения среднего профессионального образования.

Сегодня в филиале получают образование 373 студента: · 238 человек — по программам высшего образования. · 135 человек — по программам среднего профессионального образования в Колледже. Университет ведет подготовку кадров высшего звена по ключевым для социально-экономической сферы направлениям:

Государственное и муниципальное управление;

Юриспруденция;

Экономика;

Менеджмент;

Социальная работа.

Обучение доступно в удобных для совмещения с работой форматах: заочной и очно-заочной.

«Дорогие студенты! Верьте в себя, в свою работу и в те знания, которые вы получаете за эти годы. А еще верьте, что сегодняшний опыт — это первая из многих профессиональных побед. Впереди у вас большое будущее, новые выборы — карьеры, проектов, возможностей. И вы ко всем этим вызовам готовы, ведь вы уже умеете доводить серьезное дело до конца. Пусть сегодня ваш ум будет ясным, речь — убедительной, а удача — на вашей стороне! Удачи на защите! Вперед, к новым вершинам!» — отметил Сергей Балашов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.