сегодня в 11:40

В Павловском Посаде состоялась встреча с художником Иваном Пимкиным

В выставочном зале «Дом Широкова» в Павловском Посаде до 8 июня работает выставка живописи «От этюда до картины». Каждый желающий может ознакомиться с работами автора — современного русского художника Ивана Пимкина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

26 апреля в выставочном зале состоялось событие, которое наверняка запомнится всем, кто неравнодушен к искусству: прошла долгожданная встреча с художником.

Это была уникальная возможность не просто полюбоваться его работами, но и прикоснуться к творческому процессу, узнать о замыслах художника, его вдохновении и секретах мастерства.

Атмосфера в «Доме Широкова» была наполнена творчеством и вдохновением, а гости получили заряд позитивных эмоций и новые идеи.

Такие встречи — это бесценный опыт для каждого, кто стремится глубже понять мир искусства и его создателей.

Персональная выставка художника Ивана Пимкина «От этюда к картине» продлится до 8 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.