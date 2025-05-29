В Павловском Посаде снимают фильм о подвиге советского милиционера

В Павловском Посаде идут съемки документального фильма о лейтенанте милиции Владимире Кузьмине, погибшем при исполнении служебного долга 50 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инициаторами и исполнителями творческой идеи выступили — Телеканал «Радуга» Павловского Посада, ветераны органов внутренних дел.

Фильм расскажет о том, как, казалось бы, рядовой служебный выезд станет последним в жизни молодого сотрудника милиции, разделив жизнь его семьи на «до» и «после», как чтут память о милиционере сотрудники нынешнего МО МВД «Павлово-Посадский», и о том, как фамилия Кузьмина навсегда вписана в историческую память города. Воспоминаниями об этом смелом человеке поделятся ветераны милиции, знавшие Владимира Кузьмина лично.

Создатели фильма обещают выпустить документальную работу 25 июня 2025 года — к 50-летию гибели лейтенанта.

Фильм можно будет посмотреть на официальных страницах Телеканала «Радуга», а также в социальных сетях администрации Павлово-Посадского городского округа.

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