В Павловском Посаде сменился врио главы округа

В Павловском Посаде прошло еженедельное оперативное совещание, на котором рассмотрели кадровые изменения в администрации. Денис Олегович Семенов перешел на новое место работы. Временно исполняющим полномочия главы городского округа назначен первый заместитель Сергей Балашов.

«От лица всей администрации и от себя лично искренне благодарю Дениса Олеговича за проделанную работу, за весомый вклад в развитие нашего округа и желаю ему успехов на новом профессиональном поприще. На данный момент я временно исполняю полномочия главы Павлово-Посадского городского округа. Хочу заверить коллег, депутатский корпус и жителей: работа администрации продолжается в штатном режиме, без сбоев и пауз. Все обязательства и запланированные проекты будут исполнены в установленные сроки», — сказал Сергей Владимирович.

Он также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке и проведении мероприятий ко Дню Победы, включая организаторов митингов и участников авто-, мото- и велопробегов.

14 мая в 17:00 в школе №11 в Больших Дворах состоится выездная администрация. Для предварительной проработки вопроса жителям необходимо заранее позвонить по телефону 2-99-05 и сообщить суть обращения.

Отдельное внимание уделили обращениям по работе Мособлводоканала. Люки приводят в нормативное состояние с последующим асфальтированием на улицах Пионерская, Матросова, во 2-м переулке 1 Мая и на Большом Железнодорожном проезде, дом 6. Еще пять объектов находятся в работе. Балашов поручил сформировать специализированную бригаду для планового обследования и восстановления люков на муниципальных дорогах.

С конца апреля не устранены нарушения благоустройства после раскопок — в работе более 100 обращений по Павловскому Посаду и Электрогорску. Врио главы поручил организовать работы и представить сроки их выполнения.

Также зафиксировано более 50 обращений по кровле в Павловском Посаде и три — в Электрогорске. По большинству заявок срок исполнения установлен до конца мая.

Кроме того, поступают жалобы на состояние детских площадок — сломанные элементы и некачественную покраску.

«Всю работу нужно выровнять и довести до достойного результата. Дети заслуживают безопасных и аккуратных площадок», — подчеркнул Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.