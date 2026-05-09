В Павловском Посаде с Днем Победы поздравили участника Венгерских событий

В Павловском Посаде участнику Венгерских событий Николаю Дмитриевичу Кондратьеву 8 мая вручили подарки и поздравительные адреса от руководства региона и округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В преддверии празднования 79-й годовщины Великой Победы Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов навестил ветерана Николая Дмитриевича Кондратьева. От имени Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова имениннику были выражены слова глубокой признательности и вручены подарки.

Биография Николая Дмитриевича тесно связана с защитой интересов Отечества. Призванный в 1956 году, он в октябре того же года стал участником Венгерских событий, проявив самоотверженность и мужество. После службы долгие годы трудился на Старопавловской фабрике. Особенно отрадно отметить крепость его семейного тыла: 50 лет совместной жизни с супругой Анастасией Константиновной, которая долгие годы работала старшей медсестрой.

Сегодня династию медиков продолжают их дети и трое внуков, а правнучка Алиса мечтает стать врачом.

«Пока жива священная память о Великом Подвиге, наша Родина останется могучей и непобедимой», — отметил Сергей Балашов, пожелав Николаю Дмитриевичу здоровья, долголетия и мирного неба.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.