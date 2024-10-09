В Павловском Посаде проверили итоги ремонта ДК

Депутаты Совета депутатов фракции «Единая Россия» в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Культура малой Родины», посетили учреждение, чтобы лично убедиться в готовности объекта к полноценной работе

Внимание было уделено всем деталям: от проверки акустики актового зала до функциональности помещений для кружков. Единороссы оценили высокое качество ремонта, который полностью соответствует современным стандартам, что обеспечивает комфортные условия для проведения массовых мероприятий и творческих занятий.

«Открытие таких Домов культуры играет огромную роль в развитии нашего округа. Особенно приятно, что за последние годы модернизированы многие культурные учреждения, такие как Дом культуры, музыкальная школа и музеи. Культура играет значимую роль в формировании и поддержании национальной идентичности, а создание благоприятных условий для её процветания — одна из важнейших задач государства. В 2024 году сфера культуры получила беспрецедентное финансирование, и это показывает, насколько важно для государства сохранение и развитие нашего культурного наследия», — отметила муниципальный координатор партийного проекта «Культура малой Родины» Марина Агеева.

Дом культуры «Ленский» уже стал важным элементом культурной жизни Павлово-Посадского округа. Современные помещения, оснащенные по последним стандартам, и широкий спектр клубных формирований делают его значимым пространством для творчества, спорта и досуга. Сегодня в Доме Культуры «Ленский» работают 14 кружков и секций, девять из которых финансируются из бюджета, что обеспечивает доступность занятий для всех желающих.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.